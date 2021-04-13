Верховная рада соберется на еще одно внеочередное заседание в четверг, 15 апреля. Это будет третье внеочередное на этой пленарной неделе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, будет внеочередное заседание (в четверг, - ред.)", - отметила парламентарий.

Напомним, в понедельник спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может провести третье внеочередное заседание в конце недели. Он отмечал, что заседание может состояться в четверг или пятницу.

Как писало РБК-Украина, Рада сегодня вернулась к работе в режиме пленарных заседаний. В ходе очередного заседания парламентарии продолжили рассмотрение завершения земельной реформы. Нардепы рассмотрели уже более половины правок ко второму чтению законопроекта №2193 из 3128.

Сейчас проходит первое внеочередное заседание. Парламентарии уже отклонили два постановления об обращении к Кабмину по поводу снижения тарифов на электроэнергию и энергоносители.

В 17:30 состоится второе внеочередное заседание. Рада рассмотрит защиту украинцев от злоупотреблений со стороны кредитодателей, решение вопросов с проведением ВНО, продолжение программы "Доступное жилье", разблокирование большой приватизации, отсрочку закрытия школ-интернатов.

Так, из-за локдауна в Киеве ВРУ не проводила очередные пленарные заседания до 9 апреля. Однако собралась на три внеочередных заседания 30 марта.