Рада в четверг может одобрить растаможку "евроблях" по-новому и снизить штрафы

Верховная рада уже в четверг, 15 апреля, может одобрить растаможку "евроблях" по новой процедуре и снизить штрафы. Это произойдет на внеочередном пленарном заседании.

"Также вероятно, что мы рассмотрим во втором чтении пакет законопроектов, касающихся евроблях. Речь о двух законопроектах, которые фактически нормируют, каким образом можно легализовать и оплатить соответствующие суммы и штрафы за авто на европейских номерах, которые были ввезены до конца прошлого года", - сказала парламентарий.

По ее словам, речь идет о десятках тысяч автомобилей.

"Люди смогут оплатить штраф 8,5 тысячи гривен и также дополнительные пошлины и налоги, но в любом случае эта сумма не будет больше, чем тысяча евро, что значительно меньше, чем по действующему законодательству. Но это будет последний такой вариант решения вопроса евроблях, и в дальнейшем будем уже разрабатывать законопроекты, которые будут уже постепенно в течение нескольких лет уменьшать ввозную пошлину на иностранные автомобили", - подчеркнула нардеп.