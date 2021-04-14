Позачергове засідання Ради у четвер: Разумков підписав розпорядження

Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР. Воно розпочнеться о 16:00.
"У зв’язку з вимогою 155 народних депутатів про скликання позачергового пленарного засідання... скликати позачергове пленарне засідання ВРУ дев’ятого скликання на 16 годину 15 квітня 2021 року", - сказано у повідомленні.
На порядку денному вказані 15 законопроектів, які розглянуть народні депутати. Парламентарії розглянуть:
Нагадаємо, вчора з'явився попередній порядок позачергового засідання ВР 15 квітня.
Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна заявила, що Рада збереться на ще одне позачергове засідання у четвер, 15 квітня.
Зокрема, нардепи можуть схвалити розмитнення "євроблях" за новою процедурою та знизити штрафи.