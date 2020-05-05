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Внеочередное заседание Рады 7 мая: опубликована повестка дня

Новости » Политика     05.05.2020 - 17:05
Внеочередное заседание Рады 7 мая: опубликована повестка дня
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии рассмотрят лишь два вопроса

На сайте Верховной рады опубликована повестка дня внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 7 мая. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Заседание было созвано по требованию более 150 парламентариев. В частности, в ходе него нардепы рассмотрят:

  • законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (рег. № 3380);
  • законопроект о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" (об определении размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (регистр. № 3376).

Напомним, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 7 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, вчера Разумков заявил, что внеочередное заседание скорее всего состоится в следующий вторник.

Так, ранее депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая.

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