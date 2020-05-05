Внеочередное заседание Рады 7 мая: опубликована повестка дня

Парламентарии рассмотрят лишь два вопроса
На сайте Верховной рады опубликована повестка дня внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 7 мая. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Заседание было созвано по требованию более 150 парламентариев. В частности, в ходе него нардепы рассмотрят:
Напомним, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на четверг, 7 мая.
Как писало РБК-Украина ранее, вчера Разумков заявил, что внеочередное заседание скорее всего состоится в следующий вторник.
Так, ранее депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что Рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая.