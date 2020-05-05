Позачергове засідання Ради 7 травня: опублікований порядок денний

Парламентарії розглянуть лише два питання
На сайті Верховної ради опублікований порядок денний позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 7 травня. Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.
Засідання було скликане на вимогу понад 150 парламентаріїв. Зокрема, в ході нього нардепи розглянуть:
Нагадаємо, голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 7 травня.
Як писало РБК-Україна раніше, вчора Разумков заявив, що позачергове засідання швидше за все відбудеться наступного вівторка.
Так, раніше депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада збереться на наступне засідання через тиждень, 12 травня.