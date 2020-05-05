Позачергове засідання Ради 7 травня: опублікований порядок денний

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії розглянуть лише два питання

На сайті Верховної ради опублікований порядок денний позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 7 травня. Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Засідання було скликане на вимогу понад 150 парламентаріїв. Зокрема, в ході нього нардепи розглянуть:

законопроект про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (реєстр. №3380);

законопроект про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" (щодо визначення розмірів обов'язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (реєстр. №3376).

Нагадаємо, голова Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 7 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, вчора Разумков заявив, що позачергове засідання швидше за все відбудеться наступного вівторка.

Так, раніше депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що Рада збереться на наступне засідання через тиждень, 12 травня.