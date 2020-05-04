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Внеочередное заседание Рады состоится в следующий вторник, - Разумков

Новости » Политика     04.05.2020 - 21:54
Внеочередное заседание Рады состоится в следующий вторник, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Следующее заседание будет созываться 150 народными депутатами

Внеочередное заседание скорее всего состоится в следующий вторник
Об этом заявил глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в эфире "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Разумкова, внеочередное заседание переносится с пятницы на следующий вторник, ибо некоторые регламентные нормы не позволяют рассмотреть ряд вопросов, которые являются необходимыми.

"Сейчас мы говорим о том, что следующее заседание будет созываться 150 народными депутатами. И скорее всего, оно состоится во вторник. Предварительно, думали, что оно будет в пятницу, но некоторые регламентные нормы не позволяют рассмотреть ряд вопросов, которые как мы считаем необходимые. Поэтому это будет вторник", - заявил Разумков.

Напомним, ранее депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качур заявил, что Рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая. По его словам, на этой неделе парламент не будет проводить заседания.

Ранее сообщалось, что следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится после 10 мая.

Как сообщало РБК-Украина, с 20 мая парламент перейдет к очередному режиму пленарных заседаний. Также было принято решение, что еженедельно из всех парламентских фракций будут собираться законодательные инициативы.

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