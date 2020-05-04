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В "СН" назвали дату следующего заседания Рады

Новости » Политика     04.05.2020 - 15:13
В "СН" назвали дату следующего заседания Рады
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада соберется на заседание в следующий вторник

Верховная рада соберется на следующее заседание через неделю, 12 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegaram-канале.

По его словам, на этой неделе парламент не будет проводить заседание.

"Заседания на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР будет во вторник 12 мая. Повестку дня будут формировать комитеты", - написал Качура.

Ранее сообщалось, что следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится после 10 мая.

Кроме того, с 20 мая парламент перейдет к очередному режиму пленарных заседаний. Также было принято решение, что еженедельно из всех парламентских фракций будут собираться законодательные инициативы.

Напомним, 30 апреля Совет одобрил специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта, необходимого для получения транша Международного валютного фонда. Спецпроцедуру поддержали 255 народных депутатов.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада сможет принять законопроект о банках после 11 мая. При этом он отметил, что депутатам должны предоставить 10 дней на ознакомление с поправками.

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