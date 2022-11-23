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Внаслідок обстрілу Києва три людини загинуло, багато постраждалих

Ілюстративне фото: внаслідок обстрілу Києва три людини загинуло, багато постраждалих (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті сьогоднішнього обстрілу Києва три людини загинуло, ще шість постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Ворожі обстріли спричинили пошкодження двоповерхової будівлі.

Окрім того, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, четверо постраждалих були госпіталізовані в медзаклади. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

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О 15:24 мер Києва повідомив, що уже відомо про 9 постраждалих внаслідок вибухів.

"8 із них госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці", - розповів Кличко.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли ракетами Київ. Відомо про влучання в об'єкт інфраструктури та житловий будинок.

Після обстрілів у Києві та усіх областях України почалися перебої зі світлом. У столиці також обмежували роботу метрополітену.

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