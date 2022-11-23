Екстрені відключення. По Україні повідомляють про перебої зі світлом: список міст
Внаслідок масованого ракетного обстрілу Росії по території України, в більшості міст виникли проблеми зі світлом. Також можлива відсутність водопостачання.
Усі подробиці про екстрені відключення в Україні - в матеріалі РБК-Україна.
Київ
Згідно з повідомленням міського голови Віталія Кличка, у деяких районах Києва повністю зникло світло.
"Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення", - пише Кличко.
Оновлено о 15:05
"Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", - пише КМДА.
Оновлено о 15:09
Як повідомляє Кличко, у всьому Києві призупинено водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" працюють над його відновленням.
Харків
Містяни повідомляли про перебої зі світлом в різних районах міста. Пізніше речниця "Харківобленерго" підтвердила інформацію про аварійні відключення у Харкові та області.
Оновлено о 15:07
У Харкові повністю зупинено весь електротранспорт. Людей евакують з метрополітену.
"На маршрути наземного електричного транспорту виведено додаткові автобуси", - пише міський голова Ігор Терехов.
Львів
Як відзначив міський голова Андрій Садовий, наразі усе місто залишилось без світла. Також можливі перебої з водопостачанням. У Львові припинили курсувати трамваї й тролейбуси.
"Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. Переходимо на роботу дизель-генераторів", - пише Садовий.
Житомирська область
"Через дефіцит електроенергії в енергосистемі та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури на території України, вводяться аварійні відключення електроенергії", - написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Також в області можливі перебої з мобільним зв'язком.
Одеса
Згідно з даними місцевих ЗМІ, в місті аварійно зупинені енергоблоки Південноукоаїнської АЕС.
"У зв’язку з масованим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі України по всій Одеській області та інших областях України тимчасово відсутнє електропостачання. Про будь які зміни в роботі електромереж будемо інформувати додатково", - написав голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Миколаївська область
"Через зниження частоти в мережі аварійне відключення по всій області. зберігайте спокій, після стабілізації будемо включати", - пише голова ОВА Віталій Кім.
Чернігівська область
Про знеструмлення повідомив і голова Чернігівської області В'ячеслав Чаус.
"Ремонті бригади вже працюють для ліквідації наслідків та відновлення електропостачання. Одночасно розгортаємо "Пункти незламності", - розповів він у своєму Telegram-каналі.
Хмельницький
Хмельницький після ракетний ударів також повністю залишився без електрики. Разом з тим було знеструмлено Чернелівський водозабір.
"Працюємо, аби запустити більшу частину котелень в автономному режимі на когенераційних установках і генераторах", - повідомив мер міста Олександр Симчишин.
Дніпро та область
Перебої з електропостачанням спостерігають у Дніпрі та Дніпропетровській області. Через це також є проблеми з водою.
"Через різке зниження напруги у мережі сталися аварійні відключення електрики по всій області. Знеструмлені й водоканали. Є перебої з водою", - розповів глава області Валентин Резніченко.
Знеструмлення залізничних ділянок
Внаслідок обстрілу Росії на енергетичну інфраструктуру були знеструмлені ділянки:
- у Києві;
- у Дніпрі;
- у Миколаєві;
- у Львівській області;
- у Вінницькій області;
- у Сумській області;
- у Харківській області.
"Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози. Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинено", - додає "Укрзалізниця".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наразі по усій Україні оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну небезпеку.
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