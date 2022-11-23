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У Києві після обстрілів обмежили роботу метро

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Київ, Середа 23 листопада 2022 15:15
У Києві після обстрілів обмежили роботу метро Фото: київське метро обмежило роботу (facebook.com kyivcity gov ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві через російські ракетні удари, які сталися сьогодні, 23 листопада, вирішили обмежити роботу метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", - пояснили в столичній адміністрації.

Як зазначили в КМДА, за змінами в роботі київського метро можна слідкувати за повідомленнями на станціях.

Близько 15:15 в КМДА заявили, що метро почало відновлювати роботу у звичному режимі, але на це знадобиться певний час.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти запустили ракети по Києву. Відомо про влучання в об'єкт інфраструктури та житловий будинок.

Після обстрілів у Києві та областях України почалися перебої зі світлом.

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