У Києві після обстрілів обмежили роботу метро

У Києві через російські ракетні удари, які сталися сьогодні, 23 листопада, вирішили обмежити роботу метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

"Столичне метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття. Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", - пояснили в столичній адміністрації.

Як зазначили в КМДА, за змінами в роботі київського метро можна слідкувати за повідомленнями на станціях.

Близько 15:15 в КМДА заявили, що метро почало відновлювати роботу у звичному режимі, але на це знадобиться певний час.