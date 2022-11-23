В результате обстрела Киева три человека погибли, много пострадавших

Вражеские обстрелы повлекли за собой повреждение двухэтажного здания.

Кроме того, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, четверо пострадавших были госпитализированы в медучреждения. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

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В 15:24 мэр Киева сообщил, что уже известно о 9 пострадавших в результате взрывов.

"8 из них госпитализированы в медучреждения Киева. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте", - рассказал Кличко.

Напомним, сегодня россияне обстреляли ракетами Киев. Известно о попадании в объект инфраструктуры и жилой дом.

После обстрелов в Киеве и всех областях Украины начались перебои со светом. В столице также ограничивали работу метрополитена.

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