В результате обстрела Киева три человека погибли, много пострадавших

В результате сегодняшнего обстрела Киева три человека погибли, еще шесть пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.
Вражеские обстрелы повлекли за собой повреждение двухэтажного здания.
Кроме того, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, четверо пострадавших были госпитализированы в медучреждения. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.
В 15:24 мэр Киева сообщил, что уже известно о 9 пострадавших в результате взрывов.
"8 из них госпитализированы в медучреждения Киева. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте", - рассказал Кличко.
Напомним, сегодня россияне обстреляли ракетами Киев. Известно о попадании в объект инфраструктуры и жилой дом.
После обстрелов в Киеве и всех областях Украины начались перебои со светом. В столице также ограничивали работу метрополитена.
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