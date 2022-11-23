У Києві чути звуки вибухів: є "приліт"
Фото: у Києві чути звуки вибухів (Getty Images)
У Києві вдень 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.
За інформацією місцевих жителів, кілька вибухів пролунало на правому березі столиці.
Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи також чути на лівому березі. Після чого почалися перебої з електроенергією.
Оновлено 14:14.
Як повідомляють у КМДА, є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці.
Нагадаємо, у всіх областях 23 листопада оголосили повітряну тривогу . Українців попереджають про ракетну загрозу.
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