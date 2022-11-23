У Києві чути звуки вибухів: є "приліт"

У Києві вдень 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За інформацією місцевих жителів, кілька вибухів пролунало на правому березі столиці.

Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи також чути на лівому березі. Після чого почалися перебої з електроенергією.

Оновлено 14:14.

Як повідомляють у КМДА, є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці.