ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві чути звуки вибухів: є "приліт"

Новость на русском →
Київ, Середа 23 листопада 2022 14:13
У Києві чути звуки вибухів: є "приліт" Фото: у Києві чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вдень 23 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За інформацією місцевих жителів, кілька вибухів пролунало на правому березі столиці.

Крім того, місцеві Telegram-канали пишуть, що вибухи також чути на лівому березі. Після чого почалися перебої з електроенергією.

Оновлено 14:14.

Як повідомляють у КМДА, є потрапляння до одного з об'єктів інфраструктури столиці.

Нагадаємо, у всіх областях 23 листопада оголосили повітряну тривогу . Українців попереджають про ракетну загрозу.

Докладніше про ситуацію в країні - читайте у нашому матеріалі .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ вибухи ракетный удар
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"