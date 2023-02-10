ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Внаслідок обстрілу Харкова постраждали вісім людей

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 10 лютого 2023 12:01
Внаслідок обстрілу Харкова постраждали вісім людей Ілюстративне фото: внаслідок обстрілу Харкова постраждали вісім людей (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті сьогоднішнього обстрілу російськими окупантами Харкова вісім людей зазнали поранень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 8 осіб", - написав він.

Синєгубов зазначив, що усіх поранених госпіталізували. Зараз медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Раніше Синєгубов повідомляв про сім постраждалих, двоє з яких у важкому стані.

Зазначимо, що у п'ятницю окупанти здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом
Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм