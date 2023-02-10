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В результате обстрела Харькова пострадали восемь человек

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Харьков, Пятница 10 февраля 2023 12:01
В результате обстрела Харькова пострадали восемь человек Иллюстративное фото: в результате обстрела Харькова пострадали восемь человек (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате сегодняшнего обстрела российскими оккупантами Харькова восемь человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших выросло до 8 человек", - написал он.

Синегубов отметил, что всех раненых госпитализировали. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, сегодня россияне нанесли удары по критической инфраструктуре Харькова. Ранее Синегубов сообщал о семи пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии.

Отметим, что в пятницу оккупанты совершили очередной массированный обстрел Украины. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.

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