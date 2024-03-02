Внаслідок атаки "Шахедами" Харківської області загинув чоловік: фото наслідків

Обстріл Харкова стався близько опівночі. Внаслідок удару безпілотника повністю згоріли два автомобіля, ще два пошкоджені вибуховою хвилею, також пошкоджені житлові будинки, гаражі.

Крім того, близько 00:10 сталося влучання, ймовірно БПЛА Shahed, у приватне домоволодіння в селищі Великий Бурлук.

"Внаслідок влучання ворожого безпілотника будинок загорівся. З-під завалів дістали загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйновано. З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку", - йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Харківської області (https://t.me/police_kh_region)

На місцях подій працюють усі профільні служби. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Повітряна атака на Україну

В Україні ввечері у п'ятницю, 1 березня, почали оголошувати сигнали повітряної тривоги у різних областях. Причиною стала чергова повітряна атака з боку російських загарбників, які запустили безпілотники типу "Шахед".

В ніч на 2 березня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом стало відомо про приліт дрона в одному з районів міста, виникла пожежа.

Також росіяни атакували безпілотниками Одесу. В місті стався приліт по будинках, постраждали цивільні люди.

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