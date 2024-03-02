В результате атаки "Шахедами" Харьковской области погиб мужчина: фото последствий

Обстрел Харькова произошел около полуночи. В результате удара беспилотника полностью сгорели два автомобиля, еще два повреждены взрывной волной, также повреждены жилые дома, гаражи.

Кроме того, около 00:10 произошло попадание, вероятно БПЛА Shahed, в частное домовладение в поселке Великий Бурлук.

"В результате попадания вражеского беспилотника дом загорелся. Из-под завалов достали погибшего 76-летнего хозяина дома. Дом полностью разрушен. Из соседнего домовладения полицейские эвакуировали пожилую женщину", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Харьковской области (https://t.me/police_kh_region)

На местах событий работают все профильные службы. Следователи, криминалисты, взрывотехники собирают вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Воздушная атака на Украину

В Украине вечером в пятницу, 1 марта, начали объявлять сигналы воздушной тревоги в разных областях. Причиной стала очередная воздушная атака со стороны российских захватчиков, которые запустили беспилотники типа "Шахед".

В ночь на 2 марта в Харькове во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Позже стало известно о прилете дрона в одном из районов города, возник пожар.

Также россияне атаковали беспилотниками Одессу. В городе зафиксирован прилет по домам, пострадали гражданские люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.