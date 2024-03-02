Атака "Шахедів": в Одесі пошкоджені багатоповерхівки, серед постраждалих є дитина

В Одесі внаслідок російської атаки із застосуванням "Шахедів" у ніч проти 2 березня були пошкоджені багатоповерхівки, постраждали люди, серед них є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера .

"В Одесі є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки через російську атаку ударними дронами", - розповів чиновник.

За його словами, наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед яких одна дитина.

"Інформація уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", - додав очільник ОВА.

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Пізніше голова ОВА розповів, що кількість постраждалих в Одесі збільшилася до семи людей.

"3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів.

Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості", - повідомив чиновник.

На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди, передали в ОВА.

Атака "Шахедів" вночі 2 березня

Нагадаємо, в Україні ввечері у п'ятницю почали оголошувати сигнали повітряної тривоги у різних областях. Причиною стала чергова повітряна атака з боку російських загарбників, які запустили безпілотники по типу "Шахед".

Близько опівночі в Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Як пізніше розповіли в мерії та в ОВА, був "приліт" в одному з районів міста, виникла пожежа, і зафіксовано загоряння двох авто, у кількох багатоповерхівках вибито вікна, є пошкодження гаражів, даних про постраждалих немає.

Пізніше стало відомо, що в Одеській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони через атаку "Шахедів". У місті були щонайменше два вибухи.