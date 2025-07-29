Внаслідок атаки РФ пошкоджено податкову на Сумщині: що відомо про наслідки

Сумська область зазнала чергової атаки з боку Росії. Пошкоджено приміщення пункту обслуговування платників податків ДПС у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух у Facebook.

"Оперативно ліквідовуємо наслідки. Дякую податківцям Сумщини, які попри такі складні умови продовжують виконувати свою роботу та надавати послуги платникам", - зазначила Карнаух.

За попередніми даними, серед працівників ніхто не постраждав.

В Державної податкової служби у Сумській області повідомили, що унаслідок обстрілу будівля зазнала пошкоджень - вибиті вікна та частково зруйновані робочі місця.

Атака на Україну

Нагдаємо, що атака на податкову в Сумській області відбулася на тлі нової хвилі масованих обстрілів України.

У ніч на 29 липня російські війська завдали ракетного удару по Кам’янському Дніпропетровської області. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували рятувальників, які працювали на місці пожежі в регіоні.

Крім того, у Запорізькій області під обстріл потрапила виправна колонія. Внаслідок удару є загиблі та десятки поранених, зруйновані приміщення установи та пошкоджені навколишні будівлі.

За даними Повітряних сил, в ніч на 29 липня Росія застосувала проти України балістичні ракети "Іскандер-М" та дрони-камікадзе типу Shahed.

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