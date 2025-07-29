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В результате атаки РФ повреждена налоговая на Сумщине: что известно о последствиях

Вторник 29 июля 2025 13:57
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В результате атаки РФ повреждена налоговая на Сумщине: что известно о последствиях Фото: Россия обстреляла пункт обслуживания плательщиков на Сумщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сумская область подверглась очередной атаке со стороны России. Повреждено помещение пункта обслуживания налогоплательщиков ГНС в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух в Facebook.

В Государственной налоговой службе в Сумской области сообщили, что в результате обстрела здание получило повреждения - выбиты окна и частично разрушены рабочие места.

Фото: Атака РФ на налоговую (https://www.facebook.com/Леся-Карнаух)

По предварительным данным, среди работников никто не пострадал.

"Оперативно ликвидируем последствия. Спасибо налоговикам Сумщины, которые несмотря на такие сложные условия продолжают выполнять свою работу и предоставлять услуги плательщикам", - отметила Карнаух.

Атака на Украину

Напомним, что атака на налоговую в Сумской области произошла на фоне новой волны массированных обстрелов Украины.

В ночь на 29 июля российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому Днепропетровской области. Позже стало известно, что оккупанты атаковали спасателей, которые работали на месте пожара в регионе.

Кроме того, в Запорожской области под обстрел попала исправительная колония. В результате удара есть погибшие и десятки раненых, разрушены помещения учреждения и повреждены окружающие здания.

По данным Воздушных сил, в ночь на 29 июля Россия применила против Украины баллистические ракеты "Искандер-М" и дроны-камикадзе типа Shahed.

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