Балістика та десятки дронів: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку РФ

Російські війська сьогодні вночі, 29 липня, атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" та дронами-камікадзе. Більшість безпілотників знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Також повідомлялось, що зафіксовано влучання 5 дронів та 2 ракет у 3 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито, чи подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півночі та сході країни", - додали у Повітряних силах.

Повідомляється, що дрони ворог запускав з таких напрямків:

"У ніч на 29 липня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської обл. РФ, ТОТ Криму, а також 37 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами", - зазначили у Повітряних силах.

Ворожі обстріли 29 липня

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні вночі, 29 липня, російська армія вночі завдала ракетного удару по місту Кам'янське Дніпропетровській області.

Мер Кам'янського Білоусов уточнив, що значні ушкодження отримали пологове і терапевтичне відділення 9-ї лікарні. Він також додав, що потрощені майже усі вікна, вивернуті дверні пройоми у ліцеях №31 та №11.

Також згодом стало відомо, що російська армія атакувала рятувальників, які займались ліквідацією пожежі у Дніпропетровській області.

Окрім того, вночі у Запорізькій області під російський обстріл потрапила виправна колонія. Внаслідок атаки багато людей загинули і десятки постраждали. Через ворожу атаку зруйновано приміщення установи, а також пошкоджено приватні будинки поруч.

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