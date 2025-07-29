Росіяни вдарили ракетами по Кам'янському: пошкоджено лікарню, є загиблі (фото)

Російська армія вночі завдала ракетного удару по місту Кам'янське в Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено пологовий будинок, загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Кам'янського Андрія Білоусова та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак зазначив, що внаслідок атаки частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася.

Однак поряд із ним пошкоджені пологовий будинок та відділення міської лікарні.

"Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки - "важкі". Одна з них - вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак.

Мер Кам'янського Білоусов уточнив, що значні ушкодження отримали пологове і терапевтичне відділення 9-ї лікарні.

"У будівлях пошкоджено покрівлю, вибити усі вікна. Вогнем знищено декілька авто на парковці лікарні. Усіх пацієнтів перевезено до інших лікувальних закладів. Також вибити вікна у шкірно-венерологічному диспансері та дитячій поліклініці", - повідомив міський голова.

Він також додав, що потрощені майже усі вікна, вивернуті дверні пройоми у ліцеях №31 та №11.

Також пошкодження отримала 8-ма гімназія та садочок №2. Постраждав житловий фонд - пошкоджено 49 будинків, вибито більше 300 вікон.

"У зв'язку з перекриттям проспекту Відродження (Аношкіна), автобуси № 7 та № 8, будуть курсувати зміненим маршрутом по проспекту Тараса Шевченка", - додав Білоусов.

Атаки на Нікопольщину

Крім того, Лисак повідомив, що вночі терористи обстріляли й інші райони Дніпропетровської області.

Зокрема артилерією та дронами були обстріляні Марганецька і Покровська громади та місто Нікополь.

Внаслідок атаки пошкоджено автомобілі, пошкоджені 5 приватних будинків і 2 господарські споруди.

Голова Дніпропетровської ОВА додав, що за оновленими даними, через вечірні атаки на Нікополь та Марганець пошкоджені ще 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, а також гараж.

"Понівечені розважальний заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура та лінія електропередач. Зайнялася автівка", - зазначив він.

Синельниківський район

Армія РФ також продовжувала атаки й на Синельниківський район. Агресор бив по Межівській, Дубовиківській і Слов'янській громадах. Застосовував FPV-дрони і керовані авіабомби (КАБ).

"Загинула одна людина, ще двоє постраждали. Пошкоджені 4 приватні оселі, адмінбудівля, магазини, АЗС, авто. Виникли пожежі", - повідомив Лисак.

За уточненою інформацією, ввечері ворог вдарив КАБами по Великомихайлівській громаді.

"Загинула 75-річна жінка. Постраждав 68-річний чоловік. Понівечений приватний будинок", - додав він.

Лисак також оприлюднив наслідки ворожих ударів. 5 фото - Кам'янське, решта - Нікопольщина.