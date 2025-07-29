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Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали

Вівторок 29 липня 2025 08:04
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Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали Фото: постраждалим надають медичну допомогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вночі у Запорізькій області під російський обстріл потрапила виправна колонія. Внаслідок атаки багато людей загинули і десятки постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він розповів, що цієї ночі ворог обстріляв Запорізькій район, попередньо, 8 ФАБами. Один з ударів прийшовся по виправній колонії.

"16 людей загинули, 35 дістали поранень. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога", - пише Федоров.

Глава ОВА уточнив, що через цю атаку зруйновано приміщення установку, а також пошкоджено приватні будинки поруч.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на атаку, зазначивши, що це черговий воєнний злочин РФ, який не зупиниться, якщо росіян не зупинити.

"Режим Путіна, який вустами окремих персонажів також погрожує США, має зазнати економічних та воєнних ударів, які позбавлять його можливостей воювати. Загроза війни в Європі цілком реальна, поки путін нарощує ВПК і здатен підключати до війни КНДР", - додав Єрмак.

Удари РФ по Запорізькій області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Запорізьку область та обласний центр. Для цього ворог застосовує дрони, ракети та керовані авіаційні бомби.

Наприклад, в ніч на 26 липня область опинилася під атакою дронів. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж, було зруйновано приватний будинок і пошкоджено склад фермерського господарства.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Запорізька область Війна в Україні
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Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали
Удар РФ по виправній колонії в Запорізькій області: 16 людей загинули, 35 постраждали
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