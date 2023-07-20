Внаслідок атаки по Одесі загинула людина

"На жаль, внаслідок нічної російської атаки маємо одного загиблого в Одесі. Загиблий - охоронець цивільної будівлі, 2002 року народження", - написав він.

Постраждалі через обстріл Одеси

Кіпер також повідомив, що внаслідок атаки по місту постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС.

До міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих. Всі вони перебувають у стані середньої ступені важкості, серед них - співробітник ДСНС.

У людей осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Всі отримують необхідну медичну допомогу.

Нічна атака по Україні

Російські військові вже третій день поспіль атакували південь України. Зокрема, вони обстріляли Одесу та Миколаїв.

Через обстріл у містах пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих в Одесі. Водночас в Миколаєві відомо про одного загиблого та 19 постраждалих.

Зазначимо, що окупанти атакували Україну 19 крилатими ракетами та такою ж кількістю "Шахедів", частину з них вдалося збити.

Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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