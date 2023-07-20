Внаслідок атаки по Одесі загинула людина

Через сьогоднішню нічну російську атаку по Одесі загинув 21-річний чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"На жаль, внаслідок нічної російської атаки маємо одного загиблого в Одесі. Загиблий - охоронець цивільної будівлі, 2002 року народження", - написав він.
Кіпер також повідомив, що внаслідок атаки по місту постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС.
До міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих. Всі вони перебувають у стані середньої ступені важкості, серед них - співробітник ДСНС.
У людей осколкові поранення та отруєння продуктами горіння. Всі отримують необхідну медичну допомогу.
Російські військові вже третій день поспіль атакували південь України. Зокрема, вони обстріляли Одесу та Миколаїв.
Через обстріл у містах пошкоджені житлові будинки та інші будівлі, також виникли пожежі. Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих в Одесі. Водночас в Миколаєві відомо про одного загиблого та 19 постраждалих.
Зазначимо, що окупанти атакували Україну 19 крилатими ракетами та такою ж кількістю "Шахедів", частину з них вдалося збити.
Більше про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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