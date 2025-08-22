ВМС України знищили окупаційний пункт дронів на аеродромі в Криму (фото)

Ситуація на фронті

Українські війська продовжують щоденно відбивати атаки російських загарбників на всіх напрямках фронту. Високоточні дії підрозділів, включно з морськими та повітряними дронами, дозволяють не лише стримувати ворога, але й ліквідовувати його вогневі точки та штаби.

Зокрема, у Чорному морі ударний морський дрон української розвідки прорвався до бухти Новоросійська, де в результаті вибуху було знищено групу елітних російських водолазів-розвідників.

На Донеччині тим часом підрозділ "Братство" успішно стримав наступ окупантів, ліквідувавши понад 90 загарбників та взявши в полон ще п’ятьох.

Крім того, українські військові регулярно знищують групи ворога у їхніх осередках, де вони намагаються вести розвідувальну діяльність або зміцнювати контроль над окупованими територіями.

РБК-Україна днями показувало ефектні кадри повітряних боїв, де антидрони ГУР знищують безпілотники ворога.