Украинские военные нанесли удар по временно оккупированному аэродрому "Херсонес" в Крыму, уничтожив пункт базирования вражеских дронов "Форпост".
Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования беспилотников "Форпост" на аэродроме "Херсонес" временно оккупированного Крыма.
По результатам удара было поражено до трех дронов "Mohajer-6" и два беспилотника "Форпост", которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.
Украинские войска продолжают ежедневно отражать атаки российских захватчиков на всех направлениях фронта. Высокоточные действия подразделений, включая морские и воздушные дроны, позволяют не только сдерживать врага, но и ликвидировать его огневые точки и штабы.
В частности, в Черном море ударный морской дрон украинской разведки прорвался в бухту Новороссийска, где в результате взрыва была уничтожена группа элитных российских водолазов-разведчиков.
В Донецкой области тем временем подразделение "Братство" успешно сдержало наступление оккупантов, ликвидировав более 90 захватчиков и взяв в плен еще пятерых.
Кроме того, украинские военные регулярно уничтожают группы врага в их ячейках, где они пытаются вести разведывательную деятельность или укреплять контроль над оккупированными территориями.
