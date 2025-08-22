ВМС Украины уничтожили оккупационный пункт дронов на аэродроме в Крыму (фото)

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают ежедневно отражать атаки российских захватчиков на всех направлениях фронта. Высокоточные действия подразделений, включая морские и воздушные дроны, позволяют не только сдерживать врага, но и ликвидировать его огневые точки и штабы.

В частности, в Черном море ударный морской дрон украинской разведки прорвался в бухту Новороссийска, где в результате взрыва была уничтожена группа элитных российских водолазов-разведчиков.

В Донецкой области тем временем подразделение "Братство" успешно сдержало наступление оккупантов, ликвидировав более 90 захватчиков и взяв в плен еще пятерых.

Кроме того, украинские военные регулярно уничтожают группы врага в их ячейках, где они пытаются вести разведывательную деятельность или укреплять контроль над оккупированными территориями.

РБК-Украина на днях показывало эффектные кадры воздушных боев, где антидроны ГУР уничтожают беспилотники врага.