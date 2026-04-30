ВМС України уразили катери РФ, які охороняли Кримській міст (відео)

В ніч на 30 квітня Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМСУ у Telegram .

Так, сьогодні вночі Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по корабельно-катерному складу Російської Федерації в районі Керченської протоки.

"В результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". В результаті удару противник поніс безповоротні та санітарні втрати", - наголосили у ВМС.

Там пояснили, що ці катери є ключовими одиницями Берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМС РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

"Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря", - зазначили у військовому відомстві.