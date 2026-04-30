Головна » Новини » Війна в Україні

ВМС України уразили катери РФ, які охороняли Кримській міст (відео)

09:20 30.04.2026 Чт
Росіяни зазнали безповоротних і санітарних втрат
aimg Ірина Глухова
Фото: ВМС України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст (Getty Images)

В ніч на 30 квітня Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМСУ у Telegram.

Так, сьогодні вночі Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по корабельно-катерному складу Російської Федерації в районі Керченської протоки.

"В результаті удару були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". В результаті удару противник поніс безповоротні та санітарні втрати", - наголосили у ВМС.

Там пояснили, що ці катери є ключовими одиницями Берегової охорони прикордонної служби ФСБ та ВМС РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

"Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря", - зазначили у військовому відомстві.

Атаки на Кримський міст

Нагадаємо, Україна вже неодноразово завдавала ударів й по Кримському мосту.

Перша атака сталася 8 жовтня 2022 року о 06:00 - на залізничній частині мосту стався вибух. Унаслідок цього обвалилися дві секції автомобільної частини, також було пошкоджено залізничну колію.

Друга атака відбулася 17 липня 2023 року. Тоді об’єкт був уражений двома надводними дронами, внаслідок чого один із прольотів мосту впав.

Відповідальність за ці операції взяла на себе СБУ.

3 червня 2025 року Служба безпеки України провела ще одну операцію і втретє завдала удару по Кримському мосту.

В Україні наголошують, що цей об’єкт є законною воєнною ціллю, оскільки Росія збудувала його на окупованій території та використовує як ключову логістичну артерію для забезпечення своїх військ.

Кримський міст з’єднує тимчасово окупований півострів Крим із територією Росії. Його будівництво розпочалося після анексії Криму у 2014 році: автомобільну частину відкрили у 2018-му, а залізничну - наприкінці 2019 року.

Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО