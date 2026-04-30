ВМС Украины поразили катера РФ, которые охраняли Крымский мост (видео)

В ночь на 30 апреля Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили два российских катера, которые охраняли Керченский мост.

Так, сегодня ночью Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по корабельно-катерному составу Российской Федерации в районе Керченского пролива. "В результате удара были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Грачонок". В результате удара противник понес безвозвратные и санитарные потери", - отметили в ВМС. Там пояснили, что эти катера являются ключевыми единицами Береговой охраны пограничной службы ФСБ и ВМС РФ, которые используются для охраны Керченского моста и борьбы с диверсантами. "Это еще один пример эффективной работы украинских ВМС и последовательного снижения возможностей врага в акватории Черного моря", - отметили в военном ведомстве.