СБУ вдарила в слабке місце Кримського мосту: як це вплине на логістику РФ
Служба безпеки України втретє атакувала Кримський міст. Цього разу атаці піддалася конструктивно складна частина Керченського мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телеканалу FREEДОМ.
Він зауважив, що Кримський міст поєднує в собі фізичну класичну складову війни та ідеологічну. При цьому росіяни окупанти використовують його для логістики. Плетенчук нагадав, що раніше міст вже був пошкоджений, під час іншої операції, і тоді було значно знижено його пропускну спроможність.
"Це відчутно було. І для гарнізону, який, відповідно, не міг перекидати, наприклад, важку техніку ешелонами, тому що залізничне сполучення є основним логістичним інструментом російської армії. Перед цим було знищено морську логістику. І не менш важливою є, звичайно ж, ідеологічна складова. Відповідно, для росіян цей удар, тим паче удар є тим, що може розігнути кілька скріп. А так званий Кримський міст є однією з таких імперських скріп", - сказав Плетенчук.
Речник зауважив, що звернув увагу, що росіяни й раніше розуміли, що є ймовірність втрати Кримського мосту, тому розвивають сухопутну логістику.
"Вони намагаються зв’язати Ростов-на-Дону з українським Кримом через окуповані території на півдні України. Це Донецька, Запорізька, Херсонська області. Розвивають дорожню інфраструктуру, залізничну інфраструктуру. У неї є плюс - її легше відновлювати. Але її великий мінус у тому, що вона розташована набагато ближче до лінії бойового зіткнення. Відповідно, росіяни розуміють, що відрізаний міст - це проблема", - пояснив речник ВМС.
Що вдалось пошкодити на мосту цього разу
За словами Плетенчука, СБУ сьогодні атакувала конструктивно складну частину, яка знаходиться безпосередньо біля каналу.
"Це є ключовим моментом, тому що це в той же самий час і питання, яке стосується судноплавства. Адже ця частина моря, безпосередньо Керченський канал, є нашою зоною відповідальності. І офіційно Україна заборонила прохід суден уже досить давно... Що стосується самого мосту, це та частина, яка є однією з ключових. І якщо уразити саме її, наслідки можуть бути досить серйозні", - заявив він.
СБУ атакували Кримський міст 3 червня
Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту.
За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій.
Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.