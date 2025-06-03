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СБУ вдарила в слабке місце Кримського мосту: як це вплине на логістику РФ

Вівторок 03 червня 2025 22:18
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СБУ вдарила в слабке місце Кримського мосту: як це вплине на логістику РФ Фото: Кримьский міст (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України втретє атакувала Кримський міст. Цього разу атаці піддалася конструктивно складна частина Керченського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зауважив, що Кримський міст поєднує в собі фізичну класичну складову війни та ідеологічну. При цьому росіяни окупанти використовують його для логістики. Плетенчук нагадав, що раніше міст вже був пошкоджений, під час іншої операції, і тоді було значно знижено його пропускну спроможність.

"Це відчутно було. І для гарнізону, який, відповідно, не міг перекидати, наприклад, важку техніку ешелонами, тому що залізничне сполучення є основним логістичним інструментом російської армії. Перед цим було знищено морську логістику. І не менш важливою є, звичайно ж, ідеологічна складова. Відповідно, для росіян цей удар, тим паче удар є тим, що може розігнути кілька скріп. А так званий Кримський міст є однією з таких імперських скріп", - сказав Плетенчук.

Речник зауважив, що звернув увагу, що росіяни й раніше розуміли, що є ймовірність втрати Кримського мосту, тому розвивають сухопутну логістику.

"Вони намагаються зв’язати Ростов-на-Дону з українським Кримом через окуповані території на півдні України. Це Донецька, Запорізька, Херсонська області. Розвивають дорожню інфраструктуру, залізничну інфраструктуру. У неї є плюс - її легше відновлювати. Але її великий мінус у тому, що вона розташована набагато ближче до лінії бойового зіткнення. Відповідно, росіяни розуміють, що відрізаний міст - це проблема", - пояснив речник ВМС.

Що вдалось пошкодити на мосту цього разу

За словами Плетенчука, СБУ сьогодні атакувала конструктивно складну частину, яка знаходиться безпосередньо біля каналу.

"Це є ключовим моментом, тому що це в той же самий час і питання, яке стосується судноплавства. Адже ця частина моря, безпосередньо Керченський канал, є нашою зоною відповідальності. І офіційно Україна заборонила прохід суден уже досить давно... Що стосується самого мосту, це та частина, яка є однією з ключових. І якщо уразити саме її, наслідки можуть бути досить серйозні", - заявив він.

СБУ атакували Кримський міст 3 червня

Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту.

За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

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