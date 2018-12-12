ВМС Украины усилили охрану морских портов

Фото: охрана портов и гособъектов (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Охрану украинских морских портов усилили в рамках военного положения

Военно-морские Силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) усилили охрану морских портов, которые имеют выходы к Черному и Азовскому морям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС.

Отмечается, что совместно с другими силами обороны и безопасности ВМС в условиях военного положения также усилили охрану и оборону важных государственных объектов в отдельных областях Украины.

"В частности, подразделения украинских ВМС с целью предупреждения террористических актов и предотвращения распространения оружия, взрывчатых и опасных веществ, разворачивают временные блокпосты, проводят комплекс мероприятий, направленных на подготовку к обороне определенных участков побережья", - добавили в пресс-службе.

Тамик образом ВМС и силы обороны налаживают взаимодействие, совершенствуют алгоритм действий "в ходе подготовки к отпору вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации".

Фото: охрана портов и гособъектов (facebook.com/navy.mil.gov.ru)

Напомним, в связи с введением военного положения в Украине на базе отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ 11 декабря 2018 начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди.