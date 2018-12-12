ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ВМС Украины усилили охрану морских портов

Новости » Общество    12.12.2018 - 22:46
ВМС Украины усилили охрану морских портов
Фото: охрана портов и гособъектов (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Охрану украинских морских портов усилили в рамках военного положения

Военно-морские Силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) усилили охрану морских портов, которые имеют выходы к Черному и Азовскому морям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС.

Отмечается, что совместно с другими силами обороны и безопасности ВМС в условиях военного положения также усилили охрану и оборону важных государственных объектов в отдельных областях Украины.

"В частности, подразделения украинских ВМС с целью предупреждения террористических актов и предотвращения распространения оружия, взрывчатых и опасных веществ, разворачивают временные блокпосты, проводят комплекс мероприятий, направленных на подготовку к обороне определенных участков побережья", - добавили в пресс-службе.

Тамик образом ВМС и силы обороны налаживают взаимодействие, совершенствуют алгоритм действий "в ходе подготовки к отпору вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации".

 

Фото: охрана портов и гособъектов (facebook.com/navy.mil.gov.ru)

Напомним, в связи с введением военного положения в Украине на базе отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ 11 декабря 2018 начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди.

Командир группы захваченных украинских кораблей на допросе опроверг обвинения РФ Турция начала строительство военной базы на Черном море
Новости Украины Черное мореВМСАзовское моревмс Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь