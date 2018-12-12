ВМС України посилили охорону морських портів

Фото: охорона портів та держоб'єктів (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Охорону українських морських портів посилили в рамках воєнного стану

Військово-морські Сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ) посилили охорону морських портів, які мають виходи до Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ВМС.

Зазначається, що спільно з іншими силами оборони та безпеки ВМС в умовах воєнного стану посилили також охорону та оборону важливих державних об’єктів в окремих областях України.

"Зокрема, підрозділи українських ВМС з метою попередження терористичних актів та запобіганню розповсюдження зброї, вибухових і небезпечних речовин, розгортають тимчасові блокпости, проводять комплекс заходів, спрямованих на підготовку до оборони визначених ділянок узбережжя", - додали у прес-службі.

Тамик чином ВМС та сили оборони налагоджують взаємодію, удосконалюють алгоритм дій "у ході підготовки до відсічі збройної агресії з боку Російської Федерації".

Фото: охорона портів та держоб'єктів (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на базі окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ 11 грудня 2018 розпочалися навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги.