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Черги на прохід Керченською протокою чекають 140 кораблів, - ДПСУ

Новини » Суспільство    07.12.2018 - 11:00
Черги на прохід Керченською протокою чекають 140 кораблів, - ДПСУ
Фото: Керченська протока (Getty Images)

Минулої доби Росія пропустила лише 41 судно по Керченській протоці

У Керченській протоці черги на прохід під аркою Кримського мосту станом на ранок п'ятниці, 7 грудня, очікують 140 кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, із цієї кількості 98 суден очікують черги з боку Чорного моря. Держприкордонслужба підкреслює, що Росія таким чином створює перешкоди для кораблів, які прямують в українські порти.

Зокрема, за минулу добу через Керченську протоку Росія пропустила лише 41 судно в обох напрямках. Серед них було всього 8 суден, які рухалися від або до портів України. Крім того, ці кораблі ретельно перевіряли представники ФСБ Росії.

 

"Наприкінці листопада кількість суден в Керченській протоці становила більше 400. Хоча в перші дні грудня ситуація дещо стабілізувалася і декілька днів тому їх кількість знизилася до 105, зараз знову фіксується збільшення", - додали в ДПСУ.

Прикордонники наголошують, що Росія своїми діями створює ризик аварійних ситуацій  у зв'язку зі збільшенням кораблів на якірних стоянках.

"Країна-агресор навмисно продовжує порушувати норми Конвенції ООН з морського права 1982 року та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, і змушує українські та іноземні торгові судна тривалий  проміжок часу очікувати на прохід", - резюмували в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно президент України Петро Порошенко у своїй у статті для The New York Times зазначив, що Росія у Чорному морі розмістила небезпечну кількість кораблів, що може становити загрозу для країн НАТО. 

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