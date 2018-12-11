У ВМС України почали підготовку резервістів першої черги

Фото: підготовка резервістів першої черги

Метою зборів є підвищення рівня готовності до використання за призначенням у разі відкритої агресії РФ

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на базі окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) сьогодні, 11 грудня, розпочалися навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр командування ВМС ЗС України в Facebook.

У відомстві зазначають, що мета заходу - підвищення рівня готовності до використання за призначенням у разі відкритої агресії з боку Російської Федерації. Збори передбачають теоретичну і практичну підготовку. Зокрема, планується проведення тактичних навчань на одному з військових полігонів.

Навчальні збори з резервістами в ЗСУ проводяться в рамках впровадження і забезпечення правового режиму воєнного стану в окремих областях України.

Фото (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, 10 грудня заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Артур Артеменко заявив, що в 2018 році в армію призвали понад 17 тисяч строковиків. За його словами, черговий призов на строкову військову службу майже завершений.

Генеральний штаб Збройних сил України інформує, що оперативний резерв ЗСУ становить близько 200 тисяч резервістів.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 грудня у навчальних центрах ВСУ розпочалися збори оперативного резерву першої черги.