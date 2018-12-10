До армії призвали понад 17 тисяч строковиків у 2018 році, - Генштаб

Фото: Артур Артеменко (mil.gov.ua)

У Генштабі зазначили, що черговий призов на строкову військову службу майже завершено

Заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Артур Артеменко заявив, що у 2018 році до армії призвали понад 17 тисяч строковиків. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, черговий призов на строкову військову службу майже завершено.

"Призовними комісіями відправлено до війська більше 17 тисяч призовників, що складає на сьогоднішній день 98% від плану. Решта буде направлена за графіком протягом цього тижня… Призовними комісіями проводиться системна профілактично-роз'яснювальна робота про відповідальність призовників за порушення законодавства України щодо виконання військового обов'язку", - підкреслив замначальника Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України інформує, що сьогодні оперативний резерв ВСУ становить близько 200 тисяч резервістів.

Як писало РБК-Україна раніше, 3 грудня у навчальних центрах ВСУ почалися збори оперативного резерву першої черги.

Підкреслимо, в 10 областях України до 26 грудня запроваджено воєнний стан.