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От коронавируса умер моряк с авианосца "Теодор Рузвельт"

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 17:30
От коронавируса умер моряк с авианосца "Теодор Рузвельт"
Фото: авианосец "Теодор Рузвельт" на Гуаме (flickr.com usnavy)

Число зараженных на борту корабля достигло почти 600 человек

От коронавируса скончался член команды американского авианосца "Теодор Рузвельт". Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил США.

Сообщается, что инфицированного моряка сняли с корабля 30 марта. Вместе с ним в изолятор на военно-морской базе в Гуаме поместили еще четверых инфицированных. В четверг, 9 апреля, военному стало хуже и его перевели в отделение интенсивной терапии. Умер он сегодня от осложнений, вызванных COVID-19. Имя моряка будут удерживать в секрете на протяжении суток после уведомления о его смерти родственников.

По данным ВМС США, число зараженных коронавирусом на борту корабля составляет почти 600 человек. Тестирование на COVID-19 прошли 92% членов экипажа.

Напомним, после вспышки вируса на борту авианосца "Теодор Рузвельт", власти США решили эвакуировать часть экипажа. Планировалось, что на берег сойдут почти 3000 американских моряков. Однако позже решили, что весь экипаж эвакуировать не будут.

Накануне сообщалось, что на корабле "Теодор Рузвельт" коронавирус обнаружили у 10% членов команды.

Также РБК-Украина сообщало, что более 1900 человек изолировали из-за вспышки коронавируса на борту французского атомного авианосца "Шарль де Голль".

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