На авианосце США произошла вспышка коронавируса, - Reuters

Фото: авианосец USS Theodore Roosevelt (dvidshub net by Chris Brown)

Коронавирус обнаружили у 80 моряков

На борту американского авианосца USS Theodore Roosevelt произошла вспышка заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным неназванных американских чиновников, коронавирус обнаружили у около 80 моряков, находящихся на борту авианосца USS Theodore Roosevelt. Ожидается, что количество больных увеличится, когда проверку на коронавирус пройдет весь экипаж военного корабля.

Отмечается, что в Военно-морских силах Соединенных Штатов Америки отказались сообщить, сколько именно моряков уже заразились коронавирусом. Сейчас корабль находится в порту Гуама, а на его борту находятся 4000 американских моряков.

При этом Министр обороны США Марк Эспер заявил, что эвакуация экипажа авианосца USS Theodore Roosevelt сейчас не обсуждается. В то же время исполняющий обязанности секретаря ВМС США Томас Модли подчеркнул, что ведомство работает над выведением моряков с авианосца и сейчас ведет переговоры с местными властями о предоставлении жилья военнослужащим.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что следующие две недели будут очень тяжелыми для американцев и страны. Трамп призвал жителей США следовать указаниям властей и рекомендаций врачей относительно коронавируса.