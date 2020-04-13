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Від коронавірусу помер моряк з авіаносця "Теодор Рузвельт"

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 17:30
Від коронавірусу помер моряк з авіаносця "Теодор Рузвельт"
Фото: авіаносець "Теодор Рузвельт" на Гуамі (flickr.com usnavy)

Число інфікованих на борту корабля досягло майже 600 осіб

Від коронавірусу помер член команди американського авіаносця "Теодор Рузвельт". Про це йдеться у заяві Військово-морських сил США.

Повідомляється, що інфікованого моряка зняли з корабля 30 березня. Разом з ним в ізолятор на військово-морській базі в Гуамі помістили ще чотирьох інфікованих. У четвер, 9 квітня, військовому стало гірше і його перевели у відділення інтенсивної терапії. Помер він сьогодні від ускладнень, викликаних COVID-19. Ім'я моряка будуть утримувати в секреті протягом доби після повідомлення про його смерть родичам.

За даними ВМС США, число заражених коронавірусом на борту корабля становить майже 600 осіб. Тестування на COVID-19 пройшли 92% членів екіпажу.

Нагадаємо, після спалаху вірусу на борту авіаносця "Теодор Рузвельт", влада США вирішили евакуювати частину екіпажу. Планувалося, що зійдуть на берег майже 3000 американських моряків. Однак пізніше вирішили, що весь екіпаж евакуйовувати не будуть.

Напередодні повідомлялося, що на кораблі "Теодор Рузвельт" коронавірус виявили у 10% членів команди.

Також РБК-Україна повідомляло, що понад 1900 осіб ізолювали через спалах коронавірусу на борту французького атомного авіаносця "Шарль де Голль".

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