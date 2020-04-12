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На авианосце "Теодор Рузвельт" коронавирус обнаружили у 10% экипажа

Новости » Коронавирус     12.04.2020 - 16:50
На авианосце "Теодор Рузвельт" коронавирус обнаружили у 10% экипажа
Фото: авианосец USS Theodore Roosevelt (dvidshub net by Chris Brown)

Сегодня подтвердили еще более 100 случаев коронавируса на корабле

На авианосце "Теодор Рузвельт" Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки коронавирусом заболели уже 10 процентов экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

По данным агентства, сегодня на американском авианосце подтвердили еще 103 случая инфицирования коронавирусом.

Общее количество больных коронавирусом на судне выросло до 550, что составляет 10% экипажа авианосца.

Напомним, ранее сообщалось, что на американском авианосце "Теодор Рузвельт" произошла вспышка коронавирусной инфекции. Чиновники анонимно заявляли о заражении коронавирусом около 80 моряков. При этом в ВМС США заявляли, что работают над выводом американских моряков с корабля.

Позже американские СМИ писали, что власти США решили эвакуировать с борта авианосца "Теодор Рузвельт" часть экипажа. Планировалось, что на берег сойдут почти 3000 американских моряков. Однако весь экипаж эвакуировать с судна не будут.

Кроме того, оборонное ведомство Франции заявило, что на авианосце "Шарль де Голль" произошла вспышка коронавируса. Заболевание подтвердили у 50 французских моряков на судне. Инфицированных военных эвакуировали на берег.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиавианосецКоронавирус
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