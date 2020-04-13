Экипаж авианосца "Шарль де Голль" изолировали из-за коронавируса

Фото: авианосец "Шарль де Голль" (wikipedia.org)

Более 1900 человек изолировали из-за вспышки коронавируса на борту

Армия Франции начала медицинскую изоляцию 1,9 тысячи членов экипажа авианосной группы во главе с флагманом Военно-морских сил страны - атомного авианосца "Шарль де Голль", который досрочно вернулся в военно-морской базы в Тулоне в результате пандемии коронавируса на борту. Об этом сообщили в морской префектуре Средиземноморья, передает Europe 1.

"Авианосец без проволочек прошел в базу. Это произошло на 10 дней раньше изначально запланированной даты окончания миссии", - отметила пресс-секретарь префектуры Кристин Риббе.

По ее словам, около 50 моряков пожаловались на симптомы коронавируса. После проведения диагностики, тесты дали положительный результат. В связи с этим весь экипаж, более 1,7 тысячи человек "Шарля де Голля" и 200 моряков фрегата "Шевалье Поль", который его сопровождал, находиться на карантине. Всех 1,9 тысячи человек автобусами и автомобилями перевезли в военные медицинские учреждения на юге Франции.

Напомним, оборонное ведомство Франции заявило, что на авианосце "Шарль де Голль" произошла вспышка коронавируса. Заболевание подтвердили у 50 французских моряков на судне. Инфицированных военных эвакуировали на берег.

Кроме того, на американском авианосце "Теодор Рузвельт" произошла вспышка коронавирусной инфекции. Чиновники анонимно заявляли о заражении коронавирусом около 80 моряков. При этом в ВМС США заявляли, что работают над выводом американских моряков с корабля.