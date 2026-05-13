Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

ВМС США можуть скоротити тренування, якщо Конгрес не виділить гроші на війну з Іраном

05:05 13.05.2026 Ср
2 хв
Що може бути скорочено, якщо Конгрес на схвалить виділення коштів на операцію проти Ірану?
aimg Едуард Ткач
Фото: на ситуацію впливатимуть не тільки гроші (facebook.com/USNavy)

Глава ВМС США Деріл Кодл заявив, що якщо Конгрес до липня не виділить кошти на війну з Іраном, тоді ВМС можуть почати скорочувати тренування та інші види діяльності.

"Мені доведеться почати ухвалювати рішення про зміну методів навчання, операцій, заходів із сертифікації тощо, що ми робимо для підготовки наших сил до липня, а також зважати на поточні витрати", - сказав адмірал під час слухань у підкомітеті з оборони Комітету з асигнувань Палати представників.

Також він зазначив, що ще одним фактором, який може вплинути на скорочення навчальних і не тільки заходів - стане темп операції США на Близькому Сході.

Що ще відомо

Нагадаємо, що у вівторок виконувач обов'язків контролера Пентагону Жюль "Джей" Герст заявив, що війна з Іраном обійшлася США приблизно в 29 млрд доларів станом на вчорашній день. Це на 4 млрд доларів більше, ніж передбачалося наприкінці квітня.

Зокрема, близько 24 млрд доларів із загальної суми пішли на витрачені боєприпаси і пошкоджені або знищені літаки.

The Wall Street Journal зазначає, що Білий дім не надіслав до Конгресу США запиту на фінансування війни з Іраном, однак було надіслано запит на бюджет Пентагону в розмірі 1,5 трлн доларів на 2027 фінансовий рік.

Також ми писали, що в Пентагоні обговорюють можливість перейменування військової операції проти урану на випадок, якщо перемир'я закінчиться. Новою назвою може бути "Кувалда". Причиною зміни назви може мати не тільки символічне значення, а й юридичне та політичне.

