ВМС США могут сократить тренировки, если Конгресс не выделит деньги на войну с Ираном

Что еще известно

Напомним, что во вторник исполняющий обязанности контролера Пентагона Жюль "Джей" Херст заявил, что война с Ираном обошлась США примерно в 29 млрд долларов по состоянию на вчерашний день. Это на 4 млрд долларов больше, чем предполагалось в конце апреля.

В частности, около 24 млрд долларов из общей суммы пошли на израсходованные боеприпасы и поврежденные или уничтоженные самолеты.

The Wall Street Journal отмечает, что Белый дом не направил в Конгресс США запрос на финансирование войны с Ираном, однако был отправлен запрос на бюджет Пентагона в размере 1,5 трлн долларов на 2027 финансовый год.

Также мы писали, что в Пентагоне обсуждают возможность переименования военной операции против урана на случай, если перемирие закончится. Новым названием может быть "Кувалда". Причиной смены названия может иметь не только символическое значение, но и юридическое и политическое.