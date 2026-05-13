ВМС США можуть скоротити тренування, якщо Конгрес не виділить гроші на війну з Іраном

Глава ВМС США Деріл Кодл заявив, що якщо Конгрес до липня не виділить кошти на війну з Іраном, тоді ВМС можуть почати скорочувати тренування та інші види діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Також він зазначив, що ще одним фактором, який може вплинути на скорочення навчальних і не тільки заходів - стане темп операції США на Близькому Сході.

"Мені доведеться почати ухвалювати рішення про зміну методів навчання, операцій, заходів із сертифікації тощо, що ми робимо для підготовки наших сил до липня, а також зважати на поточні витрати", - сказав адмірал під час слухань у підкомітеті з оборони Комітету з асигнувань Палати представників.

Нагадаємо, що у вівторок виконувач обов'язків контролера Пентагону Жюль "Джей" Герст заявив, що війна з Іраном обійшлася США приблизно в 29 млрд доларів станом на вчорашній день. Це на 4 млрд доларів більше, ніж передбачалося наприкінці квітня.

Зокрема, близько 24 млрд доларів із загальної суми пішли на витрачені боєприпаси і пошкоджені або знищені літаки.

The Wall Street Journal зазначає, що Білий дім не надіслав до Конгресу США запиту на фінансування війни з Іраном, однак було надіслано запит на бюджет Пентагону в розмірі 1,5 трлн доларів на 2027 фінансовий рік.

Також ми писали, що в Пентагоні обговорюють можливість перейменування військової операції проти урану на випадок, якщо перемир'я закінчиться. Новою назвою може бути "Кувалда". Причиною зміни назви може мати не тільки символічне значення, а й юридичне та політичне.