ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

ВМС США можуть скоротити тренування, якщо Конгрес не виділить гроші на війну з Іраном

05:05 13.05.2026 Ср
2 хв
Що може бути скорочено, якщо Конгрес на схвалить виділення коштів на операцію проти Ірану?
aimg Едуард Ткач
ВМС США можуть скоротити тренування, якщо Конгрес не виділить гроші на війну з Іраном Фото: на ситуацію впливатимуть не тільки гроші (facebook.com/USNavy)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Глава ВМС США Деріл Кодл заявив, що якщо Конгрес до липня не виділить кошти на війну з Іраном, тоді ВМС можуть почати скорочувати тренування та інші види діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте також: Тегеран погрожує прискорити ядерну програму в разі нових ударів США, - ЗМІ

"Мені доведеться почати ухвалювати рішення про зміну методів навчання, операцій, заходів із сертифікації тощо, що ми робимо для підготовки наших сил до липня, а також зважати на поточні витрати", - сказав адмірал під час слухань у підкомітеті з оборони Комітету з асигнувань Палати представників.

Також він зазначив, що ще одним фактором, який може вплинути на скорочення навчальних і не тільки заходів - стане темп операції США на Близькому Сході.

Що ще відомо

Нагадаємо, що у вівторок виконувач обов'язків контролера Пентагону Жюль "Джей" Герст заявив, що війна з Іраном обійшлася США приблизно в 29 млрд доларів станом на вчорашній день. Це на 4 млрд доларів більше, ніж передбачалося наприкінці квітня.

Зокрема, близько 24 млрд доларів із загальної суми пішли на витрачені боєприпаси і пошкоджені або знищені літаки.

The Wall Street Journal зазначає, що Білий дім не надіслав до Конгресу США запиту на фінансування війни з Іраном, однак було надіслано запит на бюджет Пентагону в розмірі 1,5 трлн доларів на 2027 фінансовий рік.

Також ми писали, що в Пентагоні обговорюють можливість перейменування військової операції проти урану на випадок, якщо перемир'я закінчиться. Новою назвою може бути "Кувалда". Причиною зміни назви може мати не тільки символічне значення, а й юридичне та політичне.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран ВМС США Конгресс США
Новини
Результати першого півфіналу "Євробачення-2026": хто вийшов у фінал
Результати першого півфіналу "Євробачення-2026": хто вийшов у фінал
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай