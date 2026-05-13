ВМС США могут сократить тренировки, если Конгресс не выделит деньги на войну с Ираном

Глава ВМС США Дэрил Кодл заявил, что если Конгресс к июлю не выделит средства на войну с Ираном, тогда ВМС могут начать сокращать тренировки и другие виды деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Также он отметил, что еще одним фактором, который может повлиять на сокращение учебных и не только мероприятий - станет темп операции США на Ближнем Востоке.

"Мне придется начать принимать решения об изменении методов обучения, операций, мероприятий по сертификации и тому подобного, что мы делаем для подготовки наших сил к июлю, а также учитывать текущие расходы", - сказал адмирал во время слушаний в подкомитете по обороне Комитета по ассигнованиям Палаты представителей.

Что еще известно

Напомним, что во вторник исполняющий обязанности контролера Пентагона Жюль "Джей" Херст заявил, что война с Ираном обошлась США примерно в 29 млрд долларов по состоянию на вчерашний день. Это на 4 млрд долларов больше, чем предполагалось в конце апреля.

В частности, около 24 млрд долларов из общей суммы пошли на израсходованные боеприпасы и поврежденные или уничтоженные самолеты.

The Wall Street Journal отмечает, что Белый дом не направил в Конгресс США запрос на финансирование войны с Ираном, однако был отправлен запрос на бюджет Пентагона в размере 1,5 трлн долларов на 2027 финансовый год.

Также мы писали, что в Пентагоне обсуждают возможность переименования военной операции против урана на случай, если перемирие закончится. Новым названием может быть "Кувалда". Причиной смены названия может иметь не только символическое значение, но и юридическое и политическое.