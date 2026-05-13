ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ВМС США могут сократить тренировки, если Конгресс не выделит деньги на войну с Ираном

05:05 13.05.2026 Ср
2 мин
Что может быть сокращено, если Конгресс на одобрит выделение средств на операцию против Ирана?
aimg Эдуард Ткач
ВМС США могут сократить тренировки, если Конгресс не выделит деньги на войну с Ираном Фото: на ситуацию будут влиять не только деньги (facebook.com/USNavy)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Глава ВМС США Дэрил Кодл заявил, что если Конгресс к июлю не выделит средства на войну с Ираном, тогда ВМС могут начать сокращать тренировки и другие виды деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также: Тегеран угрожает ускорить ядерную программу в случае новых ударов США, - СМИ

"Мне придется начать принимать решения об изменении методов обучения, операций, мероприятий по сертификации и тому подобного, что мы делаем для подготовки наших сил к июлю, а также учитывать текущие расходы", - сказал адмирал во время слушаний в подкомитете по обороне Комитета по ассигнованиям Палаты представителей.

Также он отметил, что еще одним фактором, который может повлиять на сокращение учебных и не только мероприятий - станет темп операции США на Ближнем Востоке.

Что еще известно

Напомним, что во вторник исполняющий обязанности контролера Пентагона Жюль "Джей" Херст заявил, что война с Ираном обошлась США примерно в 29 млрд долларов по состоянию на вчерашний день. Это на 4 млрд долларов больше, чем предполагалось в конце апреля.

В частности, около 24 млрд долларов из общей суммы пошли на израсходованные боеприпасы и поврежденные или уничтоженные самолеты.

The Wall Street Journal отмечает, что Белый дом не направил в Конгресс США запрос на финансирование войны с Ираном, однако был отправлен запрос на бюджет Пентагона в размере 1,5 трлн долларов на 2027 финансовый год.

Также мы писали, что в Пентагоне обсуждают возможность переименования военной операции против урана на случай, если перемирие закончится. Новым названием может быть "Кувалда". Причиной смены названия может иметь не только символическое значение, но и юридическое и политическое.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран ВМС США Конгресс США
Новости
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал
Результаты первого полуфинала "Евровидения-2026": кто вышел в финал
Аналитика
Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай
Сергей Новиковредактор ленты новостей Нефть в обход санкций: как швейцарский трейдер может быть связан с РФ через Дубай