ВМС США кинули дрони на розмінування Ормузької протоки, але є нюанс

Через виведення з експлуатації більшості спеціалізованих мінних тральників Штати опинилися у вразливому становищі. Тепер ВМС США проходять через складний перехідний період, але й залучає нову техніку, як от морські дрони.

Як працює безпілотне розмінування

Кораблі не йдуть на мінні поля наосліп, а першу хвилю розвідки формують безпілотники. Це дозволяє створити детальну карту морського дна.

Процес пошуку виглядає так:

• Підводні дрони-торпеди: Вони рухаються за заданою сіткою. Гідролокатори високої роздільної здатності "фотографують" дно.

• Надводні дрони: Ці апарати буксирують сонари через вузькі проходи.

• Гелікоптери: Спеціальні датчики шукають міни, що дрейфують близько до поверхні.

Попри ставку на дрони, Пентагон змушений повертати "стару гвардію". Останніми днями в океані помітили два кораблі класу "Месники". Це USS Chief та USS Pioneer, які терміново йдуть із Південно-Східної Азії до Близького Сходу.

Скільки займе розмінування Ормузької протоки

За даними розвідки, Іран встановив у протоці щонайменше десять мін. Деякі експерти вважають, що їх набагато більше і кожну з них треба не просто знайти, а й знищити.

Знайти міну - це лише початок. Знешкодження займає набагато більше часу. Оператори використовують дистанційно керовані роботи, які підривають міни на місці або пробивають їхній корпус.

Потім групи знешкодження боєприпасів (EOD) мають вручну розчищати уламки. Це критично для безпеки танкерів.

Пентагон уже попередив Конгрес про терміни. Операція може розтягнутися на шість місяців.