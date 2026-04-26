ВМС США кинули дрони на розмінування Ормузької протоки, але є нюанс

Сполучені Штати розпочали екстрену операцію з розблокування Ормузької протоки. Для боротьби з іранськими мінами Пентагон залучає флот підводних дронів та авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж Fox News.
Читайте також: Іранські нафтові танкери придумали, як обійти блокаду США, - Bloomberg
Через виведення з експлуатації більшості спеціалізованих мінних тральників Штати опинилися у вразливому становищі. Тепер ВМС США проходять через складний перехідний період, але й залучає нову техніку, як от морські дрони.
Кораблі не йдуть на мінні поля наосліп, а першу хвилю розвідки формують безпілотники. Це дозволяє створити детальну карту морського дна.
Процес пошуку виглядає так:
• Підводні дрони-торпеди: Вони рухаються за заданою сіткою. Гідролокатори високої роздільної здатності "фотографують" дно.
• Надводні дрони: Ці апарати буксирують сонари через вузькі проходи.
• Гелікоптери: Спеціальні датчики шукають міни, що дрейфують близько до поверхні.
Попри ставку на дрони, Пентагон змушений повертати "стару гвардію". Останніми днями в океані помітили два кораблі класу "Месники". Це USS Chief та USS Pioneer, які терміново йдуть із Південно-Східної Азії до Близького Сходу.
За даними розвідки, Іран встановив у протоці щонайменше десять мін. Деякі експерти вважають, що їх набагато більше і кожну з них треба не просто знайти, а й знищити.
Знайти міну - це лише початок. Знешкодження займає набагато більше часу. Оператори використовують дистанційно керовані роботи, які підривають міни на місці або пробивають їхній корпус.
Потім групи знешкодження боєприпасів (EOD) мають вручну розчищати уламки. Це критично для безпеки танкерів.
Пентагон уже попередив Конгрес про терміни. Операція може розтягнутися на шість місяців.
Президент США Дональд Трамп заявив про різке посилення тиску на Іран. Він відав наказ ВМС стріляти по іранських судах, що мінують протоку.
Німеччина готує флот до можливої операції в Ормузькій протоці. Відповідні спеціальні кораблі вже перекидають ближче, але до розмінування Берлін приступить тільки після повного припинення бойових дій.
Тим часом Туреччина теж хоче допомогти в розмінуванні нафтового шляху. Але це станеться після можливої мирної угоди між Іраном і США.