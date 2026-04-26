UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Дніпра Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

ВМС США кинули дрони на розмінування Ормузької протоки, але є нюанс

01:27 26.04.2026 Нд
2 хв
Попри всі намагання пришвидшити розмінування це може зайняти до пів року і це за відсутності військових дій
aimg Пилип Бойко
Фото: морський дрон REMUS (Вікімедіа)

Сполучені Штати розпочали екстрену операцію з розблокування Ормузької протоки. Для боротьби з іранськими мінами Пентагон залучає флот підводних дронів та авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж Fox News.

Читайте також: Іранські нафтові танкери придумали, як обійти блокаду США, - Bloomberg

Через виведення з експлуатації більшості спеціалізованих мінних тральників Штати опинилися у вразливому становищі. Тепер ВМС США проходять через складний перехідний період, але й залучає нову техніку, як от морські дрони.

Як працює безпілотне розмінування

Кораблі не йдуть на мінні поля наосліп, а першу хвилю розвідки формують безпілотники. Це дозволяє створити детальну карту морського дна.

Процес пошуку виглядає так:

• Підводні дрони-торпеди: Вони рухаються за заданою сіткою. Гідролокатори високої роздільної здатності "фотографують" дно.

• Надводні дрони: Ці апарати буксирують сонари через вузькі проходи.

• Гелікоптери: Спеціальні датчики шукають міни, що дрейфують близько до поверхні.

Попри ставку на дрони, Пентагон змушений повертати "стару гвардію". Останніми днями в океані помітили два кораблі класу "Месники". Це USS Chief та USS Pioneer, які терміново йдуть із Південно-Східної Азії до Близького Сходу.

Скільки займе розмінування Ормузької протоки

За даними розвідки, Іран встановив у протоці щонайменше десять мін. Деякі експерти вважають, що їх набагато більше і кожну з них треба не просто знайти, а й знищити.

Знайти міну - це лише початок. Знешкодження займає набагато більше часу. Оператори використовують дистанційно керовані роботи, які підривають міни на місці або пробивають їхній корпус.

Потім групи знешкодження боєприпасів (EOD) мають вручну розчищати уламки. Це критично для безпеки танкерів.

Пентагон уже попередив Конгрес про терміни. Операція може розтягнутися на шість місяців.

Що відомо про розмінування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив про різке посилення тиску на Іран. Він відав наказ ВМС стріляти по іранських судах, що мінують протоку.

Німеччина готує флот до можливої операції в Ормузькій протоці. Відповідні спеціальні кораблі вже перекидають ближче, але до розмінування Берлін приступить тільки після повного припинення бойових дій.

Тим часом Туреччина теж хоче допомогти в розмінуванні нафтового шляху. Але це станеться після можливої мирної угоди між Іраном і США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ормузька протокаІранСполучені Штати Америки