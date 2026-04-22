Іранські нафтові танкери придумали, як обійти блокаду США, - Bloomberg

16:10 22.04.2026 Ср
2 хв
За час блокади десятки танкерів, пов’язані з Іраном, пройшли через протоку
aimg Валерій Ульяненко
Іранські нафтові танкери придумали, як обійти блокаду США, - Bloomberg Ілюстративне фото: іранські танкери проходять через протоку, попри блокаду (Getty Images)

Щонайменше два іранські танкери з нафтою успішно пройшли крізь зону американської блокади в Перській затоці та вийшли в Аравійське море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Трамп допустив, що угоди з Іраном може не бути, якщо США знімуть блокаду

Дані аналітичної компанії Vortexa свідчать, що судна Hero II та Hedy під прапором Ірану перетнули встановлену США лінію 20 квітня. Сумарно ці танкери здатні перевозити до 4 мільйонів барелів нафти.

Вони увійшли до складу флотилії, яка в обхід американських військових кораблів доставила на ринок близько 9 мільйонів барелів палива. Фахівці змогли ідентифікувати судна лише за допомогою супутників, оскільки для обходу контролю екіпажі вимикають транспондери.

Попри погрози з боку Вашингтона, іранський експорт триває. Наразі через лінію блокади, що простягається від узбережжя Оману до ірано-пакистанського кордону, пройшли щонайменше 34 танкери та газовози, пов’язані з Іраном.

З тих суден, котрі перетнули цю зону з початку минулого тижня, 19 прямували з Перської затоки, причому 17 з них були з вантажем.

Інші судна також випробовують блокаду США. Зокрема, підсанкційний танкер "G Summer" сьогодні, 22 квітня, перетнув протоку, і, за даними систем відстеження суден, вже минув межу, за якою діє блокада.

Нагадаємо, на світових біржах ціни на нафту та природний газ різко зросли після того, як ВМС США захопили іранський корабель. Цьому передував обстріл європейських суден Тегераном та відновлення ним же контролю над Ормузом.

Зазначимо, світові загрожує масштабна продовольча криза через перебої в судноплавстві Ормузькою протокою. Блокада логістичних шляхів уже призвела до дефіциту добрив та колапсу в системі постачань.

РБК-Україна також писало, що відновлення постачань енергоносіїв навіть у разі миру між США та Іраном не буде швидким. Директор Міжнародного енергетичного агентства заявив, що "подушка безпеки" скоро закінчиться.

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
