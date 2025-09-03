ВМС підтвердили розлив нафтопродуктів у Чорне море: відомі подробиці

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук підтвердив факт розливу нафтопродуктів у Чорне море. Це сталося в районі акваторії, яку контролюють росіяни.

Про це Плетенчук сказав в коментарі РБК-Україна .

"Ми зі свого боку можемо підтвердити сам факт того, що розлито нафту або нафтопродукти невстановлені на доволі великій площі", - сказав виданню Плетенчук.

За його словами, імовірно, розлив нафтопродуктів стався у східній частині Чорного моря, біля східного узбережжя.

"Імовірніше за все з якогось з суден, які безпосередньо здійснюють навігацію в цьому районі під контролем Російської Федерації", - повідомив Плетенчук та рекомендував відвідувачам цієї ділянки моря "не курити безпосередньо у воді".

Що відомо про чорну пляму, яку рухається в бік Криму

Нагадаємо, що розлив нафтопродуктів стався 29 серпня під час вантажної операції з танкером у порту Новоросійськ у РФ на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, тоді площа забруднення становила десятки кв.км.

Нині масштаби аварії виявилися значно більшими.

Російські пропагандисти заявляли, що в Чорне море потрапило щонайменше 10 тонн нафтопродуктів, а пляма нібито "площею близько 350 квадратних кілометрів дрейфує у напрямку окупованого Криму".

Фото: в напрямку окупованого Криму рухається пляма нафти після витоку поблизу Новоросійська (t.me/Crimeanwind)

Наразі забруднення локалізується в районі російської Анапи, а сама пляма рухається у бік окупованого півострова, проходячи південніше Керченської протоки.

При цьому, за оцінками моніторингового каналу "Кримський вітер", більшу частину нафти прибило до узбережжя Краснодарського краю Росії, там основна пляма витяглася на 100 км вздовж узбережжя від Новоросійська до Таманського півострова і охоплює площу у 211 кв.км.

Крім того, є пляма, яка відокремилася від основної та також рухається у бік Криму, її площа - 14 кв.км, додає моніторинговий канал.