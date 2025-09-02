У РФ стався витік нафтопродуктів у Чорне море: величезна пляма рухається до Криму

Біля російського Новоросійська внаслідок витоку у Чорне море потрапило щонайменше 10 тонн нафтопродуктів. Пляма площею близько 350 квадратних кілометрів дрейфує у напрямку окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ТАСС .

Витік стався 29 серпня під час вантажної операції з танкером у порту Новоросійськ. Після інциденту Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) вивів із експлуатації один із трьох виносних причальних пристроїв на своєму морському терміналі.

За словами експертів, забруднення локалізується західніше Анапи. Можливий викид частини нафтопродуктів на узбережжі північніше Анапи, а сама пляма рухається у бік Криму, проходячи південніше Керченської протоки.

"Площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі внаслідок витоку поблизу Новоросійська, за останніми даними, становить близько 350 квадратних кілометрів. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн", - йдеться у повідомленні.

Раніше, за супутниковими вимірюваннями станом на 30 серпня, площу забруднення оцінювали у 75 квадратних кілометрів, а обсяг витоку - у 4-5 тонн. Нині масштаби аварії виявилися значно більшими.

Розлив мазуту в Керченській протоці

У грудні 2024 року сильний шторм у Керченській протоці став причиною аварії двох російських танкерів - "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", які перевозили мазут.

Внаслідок інциденту у море потрапило від 2400 до 8000 тонн нафтопродуктів, що призвело до серйозного забруднення акваторії Чорного моря.

Спочатку нафтові плями відносило до російського узбережжя, проте з часом вони наблизилися до окупованих українських територій і дійшли до берегів Одеської області.

Нафтова пляма також потрапила у води Болгарії та Румунії. Екологи зафіксували загибель дельфінів і тривожні зміни у морській екосистемі.

Детальніше про аварію російських танкерів, - читайте в матеріалі РБК-Україна "Чорний приплив".