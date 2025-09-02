ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У РФ стався витік нафтопродуктів у Чорне море: величезна пляма рухається до Криму

Вівторок 02 вересня 2025 09:53
UA EN RU
У РФ стався витік нафтопродуктів у Чорне море: величезна пляма рухається до Криму Фото: у РФ стався витік нафтопродуктів у Чорне море (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Біля російського Новоросійська внаслідок витоку у Чорне море потрапило щонайменше 10 тонн нафтопродуктів. Пляма площею близько 350 квадратних кілометрів дрейфує у напрямку окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський ТАСС.

Раніше, за супутниковими вимірюваннями станом на 30 серпня, площу забруднення оцінювали у 75 квадратних кілометрів, а обсяг витоку - у 4-5 тонн. Нині масштаби аварії виявилися значно більшими.

"Площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі внаслідок витоку поблизу Новоросійська, за останніми даними, становить близько 350 квадратних кілометрів. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн", - йдеться у повідомленні.

За словами експертів, забруднення локалізується західніше Анапи. Можливий викид частини нафтопродуктів на узбережжі північніше Анапи, а сама пляма рухається у бік Криму, проходячи південніше Керченської протоки.

Витік стався 29 серпня під час вантажної операції з танкером у порту Новоросійськ. Після інциденту Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) вивів із експлуатації один із трьох виносних причальних пристроїв на своєму морському терміналі.

Розлив мазуту в Керченській протоці

У грудні 2024 року сильний шторм у Керченській протоці став причиною аварії двох російських танкерів - "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", які перевозили мазут.

Внаслідок інциденту у море потрапило від 2400 до 8000 тонн нафтопродуктів, що призвело до серйозного забруднення акваторії Чорного моря.

Спочатку нафтові плями відносило до російського узбережжя, проте з часом вони наблизилися до окупованих українських територій і дійшли до берегів Одеської області.

Нафтова пляма також потрапила у води Болгарії та Румунії. Екологи зафіксували загибель дельфінів і тривожні зміни у морській екосистемі.

Детальніше про аварію російських танкерів, - читайте в матеріалі РБК-Україна "Чорний приплив".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Нефть
Новини
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП
Аналітика
Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Москва дозволяла Україні гратися в суверенітет до кінця Другої світової, – інтерв’ю з істориком