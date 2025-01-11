У Криму зафіксували нові осередки забруднення мазутом
У Криму 11 січня було виявлено 13 нових осередків забруднення мазутом. Вони були помічені в п'яти містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупаційного "голови" Криму Юрія Гоцанюка.
"Наразі в п'яти муніципальних утвореннях - Керчі, Євпаторії, Ленінському, Сакському та Чорноморському районах - виявлено 13 осередків забруднення", - заявив Гоцанюк.
Він заявив, що наразі пляжні території оперативно очищають від мазуту. Для цього було залучено сили МНС, міські служби, місцевих жителів та волонтерів.
Розлив мазуту у Керченській протоці
Нагадаємо, що минулого місяця у Керченській протоці внаслідок сильного шторму пішли на дно два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Тоді ж стало відомо про витік щонайменше 3000 тонн мазуту у морі.
За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, мазут може дійти до підконтрольних Україні територій.
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