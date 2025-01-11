У Криму зафіксували нові осередки забруднення мазутом

У Криму 11 січня було виявлено 13 нових осередків забруднення мазутом. Вони були помічені в п'яти містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву окупаційного "голови" Криму Юрія Гоцанюка.

Він заявив, що наразі пляжні території оперативно очищають від мазуту. Для цього було залучено сили МНС, міські служби, місцевих жителів та волонтерів.

"Наразі в п'яти муніципальних утвореннях - Керчі, Євпаторії, Ленінському, Сакському та Чорноморському районах - виявлено 13 осередків забруднення", - заявив Гоцанюк.

Розлив мазуту у Керченській протоці

Нагадаємо, що минулого місяця у Керченській протоці внаслідок сильного шторму пішли на дно два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Тоді ж стало відомо про витік щонайменше 3000 тонн мазуту у морі.

За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, мазут може дійти до підконтрольних Україні територій.

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