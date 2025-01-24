ua en ru
Пт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Аварія танкерів РФ у Чорному морі: мазут дістався берегів Одещини

Україна, П'ятниця 24 січня 2025 14:35
UA EN RU
Аварія танкерів РФ у Чорному морі: мазут дістався берегів Одещини Фото: Плями мазуту у Чорному морі (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Плями мазуту потрапили у Чорне море після аварії російських танкерів у Керченській протоці, вони досягли берегів Одеської області. Забруднення виявили поблизу рекреаційної зони "Катранка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook доктора біологічних наук та начальника науково-дослідного відділу НПП "Тузлівські лимани" Івана Русєва.

Це стало наслідком аварії російських танкерів у Керченській протоці, які спричинили витік тисяч тонн мазуту в Чорне море.

Відео: Фото: з Facebook Івана Русєва

Іван Русєв наголосив на масштабності цієї трагедії. За його словами, витік нафтопродуктів призведе до серйозних змін у морських екосистемах. Мазут токсично впливає на всі живі організми, забруднює донні відкладення, руйнує прибережні зони та харчові ланцюги, що, своєю чергою, спричинить довготривалі наслідки для біорізноманіття Чорного моря.

Фото: з Facebook Івана Русєва

Науковець підкреслив, що ця екологічна катастрофа завдала ще одного серйозного удару по Чорному морю, яке вже зазнало значної шкоди через наслідки підриву греблі Каховської ГЕС.

Він акцентував, що витік мазуту через аварії російських танкерів не є випадковістю, а лише підтверджує систематичну безвідповідальність Росії у ставленні до природи.

Нагадаємо, що мазут дістався українських берегів Азовського моря. Супутникові знімки зафіксували нафтову пляму біля окупованого Бердянська.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Одеса НАФТА
NEWS
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
Пожежа в багатоповерхівці в Глевасі, вирва під Львовом: все про наслідки нальоту "Шахедів"
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ