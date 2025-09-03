ua en ru
ВМС подтвердили разлив нефтепродуктов в Черное море: известны подробности

Среда 03 сентября 2025 14:10
ВМС подтвердили разлив нефтепродуктов в Черное море: известны подробности Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил факт разлива нефтепродуктов в Черное море. Это произошло в районе акватории, которую контролируют россияне.

Об этом Плетенчук сказал в комментарии РБК-Украина.

"Мы со своей стороны можем подтвердить сам факт того, что разлита нефть или нефтепродукты неустановленные на довольно большой площади", - сказал изданию Плетенчук.

По его словам, вероятно, разлив нефтепродуктов произошел в восточной части Черного моря, у восточного побережья .

"Вероятнее всего с какого-то из судов, которые непосредственно осуществляют навигацию в этом районе под контролем Российской Федерации", - сообщил Плетенчук и рекомендовал посетителям этого участка моря "не курить непосредственно в воде".

Что известно о черном пятне, которое движется в сторону Крыма

Напомним, что разлив нефтепродуктов произошел 29 августа во время грузовой операции с танкером в порту Новороссийск в РФ на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, тогда площадь загрязнения составляла десятки кв.км.

Сейчас масштабы аварии оказались значительно больше.

Российские пропагандисты заявляли, что в Черное море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов, а пятно якобы "площадью около 350 квадратных километров дрейфует в направлении оккупированного Крыма".

Фото: в направлении оккупированного Крыма движется пятно нефти после утечки вблизи Новороссийска (t.me/Crimeanwind)

Сейчас загрязнение локализуется в районе российской Анапы, а само пятно движется в сторону оккупированного полуострова, проходя южнее Керченского пролива.

При этом, по оценкам мониторингового канала "Крымский ветер", большую часть нефти прибило к побережью Краснодарского края России, там основное пятно вытянулось на 100 км вдоль побережья от Новороссийска до Таманского полуострова и охватывает площадь в 211 кв.км.

Кроме того, есть пятно, которое отделилось от основного и также движется в сторону Крыма, его площадь - 14 кв.км, добавляет мониторинговый канал.

Напомним, это уже вторая масштабная авария с разливом нефтепродуктов в Черном море в течение последнего года.

В декабре 2024 года мощный шторм в Керченском проливе вызвал аварию двух российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые транспортировали мазут.

По разным оценкам, в Черное море попало от 2,4 до 8 тысяч тонн мазута, что вызвало масштабную экологическую катастрофу.

Сначала нефтяные выбросы прибивало к побережью РФ, однако впоследствии они распространились на оккупированные территории Украины и добрались до Одесской области.

Подробнее читайте в отдельном материале РБК-Украина.

