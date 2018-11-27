ВМС обнародовали фото обстрелянных украинских катеров

Во время перехода командир "Бердянск" Андрей Ейдер находился на своем посту
В военно-морских силах ВС Украины показали последствия действий РФ в отношении украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-службы командования ВМС ВС Украины.
В пресс-службе ВМС Украины отметили, что во время перехода командир "Бердянск" Андрей Ейдер находился на своем посту.
"Обратите внимание на характер выстрелов. Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня, 27 ноября, в оккупированном Крыму идет "суд" над задержанными РФ украинскими моряками. Уже арестовали 5 украинских моряков. Это Виктора Можелянского, Андрея Оприско, Виктора Беспальченка, Владимира Варимезе и Сергея Цыбизова.
Накануне руководитель Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинская сторона не имеет зв'связи с ранеными военными моряками.