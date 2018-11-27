ВМС обнародовали фото обстрелянных украинских катеров

Фото: украинский корабль после атаки (facebook.com/marektv)

Во время перехода командир "Бердянск" Андрей Ейдер находился на своем посту

В военно-морских силах ВС Украины показали последствия действий РФ в отношении украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-службы командования ВМС ВС Украины.

В пресс-службе ВМС Украины отметили, что во время перехода командир "Бердянск" Андрей Ейдер находился на своем посту.

Фото: последствия атаки (facebook.com/navy.mil.gov.ru)

"Обратите внимание на характер выстрелов. Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня, 27 ноября, в оккупированном Крыму идет "суд" над задержанными РФ украинскими моряками. Уже арестовали 5 украинских моряков. Это Виктора Можелянского, Андрея Оприско, Виктора Беспальченка, Владимира Варимезе и Сергея Цыбизова.

Отметим, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил пребывание контрразведчиков на захваченных российской стороной кораблях. По информации СБУ, один из них получил тяжелое ранение после того, как российский штурмовик применил неуправляемые ракеты.

Накануне руководитель Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинская сторона не имеет зв'связи с ранеными военными моряками.